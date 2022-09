1860 München erwartet «knüppelharte» Duisburger

Erstmals in dieser Saison geben die «Löwen» Punkte ab. Der alleinige Startrekord in der 3. Liga ist futsch. Ein Innenverteidiger macht (…)

Die Rekordstarter des TSV 1860 München richten sich in der 3. Fußball-Liga auf zunehmenden Widerstand der Gegner ein. (…)

Köllner warnt seine Rekordstarter: «Jeder will uns schlagen»

Nach dem Topstart des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga macht sich Trainer Michael Köllner keine Sorgen um (…)

Der FC Bayern München geht mit einem klaren Ziel in das Topspiel der Fußball-Bundesliga heute gegen Borussia (…)

«Bockstarke» Sechziger feiern Skenderovic und Startrekord

Viertes Spiel, vierter Sieg - der TSV 1860 München startet in der 3. Liga so gut wie zuletzt vor 51 Jahren in eine Fußball-Saison. Beim (…)