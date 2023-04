1860 München besiegt Bayreuth: Lex bejubelt Abschiedstor

Der TSV 1860 München hat im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Maurizio Jacobacci einen mühsamen Heimsieg in der 3. Fußball-Liga erzielt. Die «Löwen» besiegten am Samstag im bayerischen Duell die SpVgg Bayreuth mit 2:0 (1:0). Dabei erzielte Kapitän Stefan Lex einen Tag nach seinem verkündeten Laufbahnende zum Saisonende in der 81. Minute das entscheidende zweite Tor. Der 33 Jahre alte Angreifer küsste danach mehrmals das 1860-Wappen auf seinem Trikot.

Die «Löwen» waren durch ein sehr unglückliches Eigentor von Steffen Eder früh in Führung gegangen (8.). Die abstiegsbedrohten Bayreuther machten ein gutes Spiel, hatten aber kein Glück im Abschluss wie beim sehenswerten Lattenschuss von Eroll Zejnullahu (18.).