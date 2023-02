1860-Manager Gorenzel: «Keine Zeitleiste» bei Trainersuche

Der TSV 1860 München nennt keinen festen Rahmen, wann der neue Trainer für den Fußball-Drittligisten verpflichtet werden soll. «Da gibt es keine Zeitleiste», sagte Geschäftsführer Günther Gorenzel am Sonntag bei Magentasport. «Fakt ist, dass ich mich ausschließlich auf die 90 Minuten konzentriere. Auf ein sehr schweres Spiel.» Die «Löwen» waren am Sonntag beim abstiegsbedrohten VfB Oldenburg gefordert.

«Klar laufen Planungen und Gespräche im Hintergrund», sagte Gorenzel. Aber er werde «keine Tendenzen oder Details» verraten. Dass er selbst zusammen mit dem früheren Profi Stefan Reisinger einspringt, war für ihn keine Frage. «Du kannst nicht sagen, okay, ich bleib‘ jetzt am Schreibtisch sitzen», sagte der 51-Jährige.

In den Münchner Medien werden viele Namen spekuliert. So wurden etwa der ehemalige Kaiserslautern-Coach Marco Antwerpen, der frühere Bielefelder Trainer Uwe Neuhaus und Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink als Kandidaten genannten. Auch über Marco Kurz und Thorsten Fröhling, beide schon mal in der Verantwortung bei 1860, wurde spekuliert. Wie auch über den früheren Augsburger und Schalker Bundesliga-Trainer Manuel Baum, der einst in der «Löwen»-Jugend spielte.

«Ich habe eine ganz klare Vorstellung, aber ich werde keine Details nach außen geben», sagte Gorenzel zuletzt zum Anforderungsprofil. Die Münchner hatten sich in der vergangenen Woche von Michael Köllner getrennt. Der frühere Nürnberger Coach hatte im November 2019 das Traineramt bei den «Löwen» übernommen. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde er mit 1860 jeweils Vierter.