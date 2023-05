1860 gewinnt letztes Heimspiel: Lex trifft bei Abschied

Der Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat sich mit einem Sieg im letzten Heimspiel dieser Saison vom eigenen Publikum verabschiedet. Die «Löwen» gewannen am Freitagabend 3:1 (3:0) gegen den SV Waldhof Mannheim. Kapitän Stefan Lex in seinem letzten Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße vor seinem Karriereende (14. Minute) sowie Fynn-Luca Lakenmacher (37.) und Jesper Verlaat (42.) erzielten die Tore für die Münchner. Für Mannheim war Bentley Baxter Bahn per Handelfmeter erfolgreich (84.).

Die erste gute Gelegenheit der Partie hatten die Gäste: Kapitän Marcel Seegert setzte einen Kopfball an die Latte (12.). Danach dominierten die «Löwen». Lex verabschiedete sich mit dem Führungstor von den Münchner Fans. Lakenmacher und der Ex-Waldhöfer Verlaat erhöhten in der ersten Spielhälfte. Und die Hausherren hätten durchaus noch höher führen können, doch Mittelfeldspieler Yannick Deichmann scheiterte gleich zweimal am Pfosten (18./22.). In der Schlussphase der Partie gelang den Waldhöfern durch Bahn noch das 1:3 aus ihrer Sicht, nachdem Deichmann der Ball zuvor im Strafraum an den Arm gesprungen war.

Vor der Begegnung hatten die «Löwen» gleich acht Spieler verabschiedet. Außer Lex und Marius Willsch (beide Karriereende) werden auch die Angreifer Joseph Boyamba und Marcel Bär, Innenverteidiger Semi Belkahia sowie die Mittelfeldspieler Quirin Moll, Daniel Wein und der ausgeliehene Raphael Holzhauser den Club nach dem Saisonende verlassen.