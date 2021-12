1860-Chef zu Mölders: Hat nie eine Suspendierung gegeben

München (dpa) – Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel vom TSV 1860 München hat in der Debatte um Kapitän Sascha Mölders von einem Missverständnis gesprochen. «Es hat nie eine Suspendierung gegeben, und eine Suspendierung stand nie im Raum», sagte Gorenzel am Dienstag in einem auf Youtube veröffentlichten Video des Fußball-Drittligisten.

Trainer Michael Köllner habe Mölders am Montag lediglich mitgeteilt, dass er aufgrund der sportlichen Leistung «in den nächsten zwei Spielen» nicht mit dem «Löwen»-Angreifer plane. Zudem habe Köllner vorgeschlagen, dass Mölders vorerst individuell trainiere, um sich wieder «in Verfassung zu bringen», berichtete Gorenzel weiter.

«Sascha hat das dann so aufgefasst, dass der Trainer mittelfristig überhaupt nicht mehr mit ihm plant. Sascha hat das für sich so interpretiert», sagte der Geschäftsführer. Das habe allerdings nie zur Diskussion gestanden. «Und ich bin jetzt dabei, Lösungen zu suchen», erklärte Gorenzel. Er selber habe Mölders nahegelegt, die Tätigkeiten als TV-Experte und Kolumnist «zurückzuschrauben».

Montagabend hatte der Club mitgeteilt, dass Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader der Münchner stehen werde. Der 36 Jahre alte Angreifer reagierte daraufhin überrascht.

