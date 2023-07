180 Euro mehr: Lohnplus für Gärtner und Co.

Der Sommer ist die Hochzeit für alle, die draußen arbeiten. Wie die Gewerkschaft IG BAU jetzt mitteilt, gibts diesen Monat eine dickere Lohntüte für die Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau. Das gilt auch für alle die im Hofer Land mit Tarifvertrag in dieser Branche arbeiten. Und: Davon profitieren auch Azubis.

Konkret solls in zwei Schritten in diesem und im kommenden Jahr insgesamt 9,8 Prozent mehr Lohn geben. Ein Gärtner in Vollzeit sollte also etwa 180 Euro mehr am Monatsende haben, rechnet die IG BAU vor. Hinzu kommt noch eine Inflationsausgleichsprämie.

Der Vorsitzende der IG BAU Oberfranken, Uwe Behrendt, rät, mutig beim Chef nach einer Lohnerhöhung zu fragen. Denn Betriebe, die nicht nach Tarif bezahlen, dürften Schwierigkeiten haben, ihre Leute zu halten. Und die „grüne Branche“ sucht demnach fittes Personal.