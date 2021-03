18 Verletzte bei Massenkarambolage auf Autobahn

Denkendorf (dpa) – Bei der Massenkarambolage auf der Autobahn 9 in der Nähe von Ingolstadt sind 18 Menschen zum Teil schwer (…)

Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe – drei Tote

Leipzig (dpa) – Ein Autofahrer ist in Leipzig an einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren (…)