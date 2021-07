18 Verletzte bei Brand in Tiefgarage

München (dpa/lby) – Bei einem Feuer in einer Münchner Tiefgarage sind 18 Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen seien ein Auto und ein Elektroroller in Brand geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen der starken Rauchentwicklung habe die Feuerwehr das komplette Wohnhaus über der Sammeltiefgarage im Stadtteil Milbertshofen evakuiert, hieß es. Nach etwa eineinhalb Stunden hätten die Einsatzkräfte am Montagabend die Flammen gelöscht. Eine 23-Jährige sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-448717/2