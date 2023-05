18 Prozent mehr Straftaten: Sicherheitslage im Bereich der Polizei Wunsiedel trotzdem stabil

Die Sicherheitslage im Bereich der Polizeiinspektion Wunsiedel ist stabil. So sieht die Jahresbilanz der Polizei aus. Die Zahlen zeigen zunächst ein anderes Bild.

18 Prozent mehr Straftaten als im letzten Jahr, wesentlich mehr Straftaten in den Bereichen Kinderpornografie, Körperverletzung und Drogenkriminalität.

Wegen der zwei Pandemiejahre sind die Zahlen aus letzten Jahr aber am ehesten mit den Zahlen von 2019 vergleichbar. Bei diesem Vergleich sind Köperverletzungen beispielsweise sogar zurückgegangen. Die hohen Fallzahlen bei der Drogenkriminalität führt die Polizei auch auf mehr Kontrollen zurück. Der Bereich Kinderpornografie sei aber ein stetig wachsendes Phänomen. Mit über 70 Prozent liegt die generelle Aufklärungsquote laut Polizei aber über dem bayernweiten Durchschnitt.