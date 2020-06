18 Künstler – Ein Song: Radio feiert mit dem Song BEST OF US das „Wir“

Als Hommage des Radios an alle Hörer performen 18 nationale und internationale Künstler unter dem Namen WIER den Song „Best of us“. Das Projekt wurde von der deutschen Radiolandschaft initiiert. Der Song – gesungen von u.a. Nico Santos, Stefanie Heinzmann, Milow, Sasha, Annett Louisan und Glasperlenspiel – geht ab heute on air … auch Radio Euroherz beteiligt sich an der bundesweiten Aktion. Geschäftsführer Mischa Salzmann:

Ab sofort gibt es „Best of us“ von „Wier“ zum Download – alle Erlöse werden an „Aktion Mensch“ und „Viva con Agua“, einem internationalen Netzwerk, das sich für den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt, gespendet. Mehr Infos bekommt ihr auf www.euroherz.de sowie unseren Social Media-Kanälen bei Facebook und Instagram.