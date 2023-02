18-Jähriger stößt Mann nach Auseinandersetzung auf Gleise

Ein 18-Jähriger hat nach einem Streit am Nürnberger Hauptbahnhof einen Mann in die Gleise gestoßen. Zum Glück habe es zu diesem Zeitpunkt keinen Zugverkehr auf dem betroffenen Gleisen geben, der 43-Jährige sei durch den Sturz jedoch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth habe gegen den 18-Jährigen einen Antrag auf Haftprüfung gestellt. Darüber müsse nun ein Ermittlungsrichter entscheiden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, waren am Samstagnachmittag zunächst mehrere Menschen am Bahnsteig in eine Auseinandersetzung verwickelt. Der 43-Jährige griff demnach einen 20-Jährigen mit einem Messer an. Der junge Mann konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Danach wurde der 43-Jährige von dem 18-Jährigen gepackt und auf das Gleis gestoßen.