18-jähriger Spanier Alcaraz gewinnt Masters-Turnier in Miami

Die Polin Iga Swiatek wird als Turniersiegerin an die Spitze der Tennis-Weltrangliste rücken. Im Finale des Masters in Miami (…)

Polin Swiatek gewinnt Finale in Miami gegen Osaka

Titelverteidiger Hubert Hurkacz hat Daniil Medwedew beim Masters-1000-Turnier in Miami die erhoffte Rückkehr an die Spitze der (…)

Medwedew verpasst Rückkehr an Tennis-Spitze

Der deutsche Tennisprofi Oscar Otte ist beim Turnier in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-74. aus Köln (…)

Aus für Otte in Miami – Swiatek wird neue Nummer eins

Zverev startet erfolgreich in Turnier in Miami

20 Mal war Rafael Nadal in diesem Jahr zu einem Match angetreten, 20 Mal hatte der Spanier den Platz als Sieger verlassen. Im Finale (…)

Nadal bleibt ungeschlagen: Indian-Wells-Finale gegen Fritz

Rafael Nadal hat in diesem Jahr noch kein Tennis-Match verloren und so schon drei Turniere gewonnen. In Indian Wells verlängerte der (…)