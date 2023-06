Mann schmuggelt Marihuana in seiner Unterhose

Ein Mann hat eine größere Menge Marihuana in seiner Unterhose von Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierte die Grenzpolizei das Auto des Mannes am Dienstag in Furth im Wald (Landkreis Cham).

Da der Fahrer außergewöhnlich nervös gewirkt habe, hätten die Polizisten ihn schließlich durchsucht. In seiner Unterhose fanden sie eine Aluplombe mit Marihuana. Die Drogen seien sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass der Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren war.