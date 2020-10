Petershausen (dpa/lby) – Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war in der Nacht auf Sonntag allein unterwegs in Richtung Petershausen (Landkreis Dachau). Er starb noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.