18-Jähriger fährt betrunken gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Buxheim (dpa/lby) – Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Eichstätt betrunken mit seinem Auto von der Straße abgekommen, hat eine Gartenmauer durchbrochen und ist anschließend gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann und sein 17-jähriger Beifahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Ein nahestehendes Wohnhaus wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen ein Schaden von rund 42.000 Euro.

Ein Schnelltest beim Fahrer ergab einen Alkoholwert von fast einer Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

