18-Jähriger bricht in Germanisches Nationalmuseum ein

Ein 18-Jähriger ist betrunken in das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg eingebrochen. Zeugen hätten ihn in der Nacht auf Sonntag dabei beobachtet, wie er ein Fenster eingeschlagen habe und in das Museum geklettert sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten umstellten das Gebäude und fanden den 18-Jährigen im Keller des Museums. Als Grund für seinen Einbruch gab der junge Mann an, sich verfolgt gefühlt zu haben und vor Panik in dem Museum Zuflucht gesucht zu haben. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Hausfriedensbruches und Sachbeschädigung verantworten.