18-Jähriger bedroht Polizisten

Würzburg (dpa/lby) – Mit Eisenstange und Baseballschläger ist ein junger Mann in Würzburg auf Polizisten losgegangen. Zwei Passanten hatten einen Freund des Täters nachts am Straßenrand liegend gefunden und geweckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil der stark angetrunkene 17-Jährige in der Nacht auf Sonntag aggressiv reagierte, riefen die beiden Passanten die Polizei. Später stieß, beleidigte und bespuckte der Jugendliche nach Polizeiangaben die Beamten und trat nach ihnen.

Als die Einsatzkräfte dem 17-Jährigen Handschellen anlegten, rannte plötzlich dessen 18-jähriger Freund mit einer Eisenstange und einem Baseballschläger auf die Beamten zu. Als die Polizisten ihre Pistolen auf den Angreifer richteten, legte er seine Waffen nieder. Gegen beide jungen Männer wird nun ermittelt.