An einem Imbissstand in Bad Elster hat sich eine 18-Jährige am Abend schwer verletzt. Die Angestellte hat an dem Stand am Gondelteich den Grill bedient als plötzlich eine Stichflamme herausschoss. Diese setzte sowohl den Grill als auch die Überdachung in Brand. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.