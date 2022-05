18-Jährige nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in der Nähe von Feldafing (Landkreis Starnberg) ist eine 18-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Gemeinsam mit vier anderen Autoinsassen zwischen 16 und 22 Jahren war sie in der Nacht zum Samstag auf einer Landstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin sei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und eingeklemmt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Münchner Krankenhaus. Die Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.