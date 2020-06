18 484 Polizisten in Bayern wurden 2019 Opfer von Gewalt

München (dpa/lby) – 18 484 Polizisten wurden im vergangenen Jahr in Bayern im Dienst Opfer von körperlicher oder verbaler Gewalt. Damit sei ein «sehr bedenklicher Höchstwert erreicht», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). 2018 hatte die Zahl noch bei 17 367 gelegen. Jeder Angriff auf die Polizei sei ein Angriff auf die demokratischen Grundwerte. Das dürfe sich der Rechtsstaat nicht gefallen lassen. Es sei daher auch wichtig, dass die Beamten bestmöglich mit Schutzausrüstung ausgestattet seien sowie in Aus- und Weiterbildungen auf Auseinandersetzungen vorbereitet würden.

Das am Donnerstag von Herrmann vorgestellte Lagebild zur Gewalt gegen Polizeibeamte registrierte im vergangenen Jahr 7959 Vorfälle, in denen Polizisten attackiert wurden, in den meisten Fällen (4501) körperlich. Dabei wurden 2599 Polizisten verletzt, was wiederum 4369 Ausfalltage zur Folge hatte. Glücklicherweise seien aber die Tötungsversuche von elf auf drei zurückgegangen, betonte Herrmann.