170 Packungen Pralinen: Polizei stoppt Schokoladendieb

Schokolade in Massen statt in Maßen: Ein 39-Jähriger ist mit 170 geklauten Pralinenschachteln im Auto aufgegriffen worden. Schleierfahnder der Polizei entdeckten im Wagen des Mannes am Montag im Landkreis Bamberg die geklauten Süßigkeiten. Diese habe der Mann offensichtlich in verschiedenen Geschäften gestohlen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Laut ersten Ermittlungen griff der Mann nicht zum ersten Mal im Süßigkeitenregal zu. Bereits mehrfach soll er jeweils mehrere Hundert Packungen Schokolade gestohlen haben. Die Polizei stoppte den Mann auf der Autobahn 73 bei Strullendorf.