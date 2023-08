17-Jähriger von Polizei gestoppt und begeht danach Einbruch

In Oberbayern hat ein Jugendlicher einen Einbruch begangen, nachdem ihn die Polizei Stunden zuvor schon wegen einer Fahrt ohne Führerschein gestoppt und seiner Mutter übergeben hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 17-Jährigen – er muss sich wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Der Mitteilung zufolge hatte eine Streife den 17-Jährigen am Mittwoch kontrolliert, als er mit einem Auto in München unterwegs war. Anschließend wurde er an seine Mutter übergeben. Wenige Stunden später wurden Beamte zu einem Kiosk gerufen. Vor Ort nahmen sie den Schüler fest, der gewaltsam über ein Fenster in den Laden eingedrungen war. Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige schon vor der Verkehrskontrolle in zwei Firmencontainer nahe des Kiosks eingebrochen war. Dort hatte er den Schlüssel für den Wagen entwendet, mit dem er später angehalten wurde.