17-Jähriger verletzt Polizisten

In Oberbayern hat ein Jugendlicher einen Polizisten mittelschwer verletzt. Bei einer Kontrolle am Rosenheimer Bahnhof in der Nacht zum Samstag hatten Beamte bei dem 17-Jährigen Marihuana gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, widersetzte sich der Jugendliche polizeilichen Maßnahmen und verletzte dadurch einen Polizisten an der Hand. Dieser musste noch in der Nacht operiert werden und war zunächst nicht weiter dienstfähig. Wie genau er den Beamten verletzte, war zunächst unklar. Der Teenager wurde vorläufig festgenommen.