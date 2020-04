Dietramszell (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist ein 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Jugendliche am frühen Montagmorgen in Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Leichtmotorrad gegen einen Baum geprallt. Noch am Unfallort sei er seinen Verletzungen erlegen. Der genaue Ablauf des Unglücks werde derzeit noch ermittelt.