17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Kirchdorf am Inn (dpa/lby) – Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Der Jugendliche war kurz nach Mitternacht auf einer Bundesstraße nahe Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß der 17-Jährige frontal mit dem Lastwagen zusammen und starb noch am Unfallort. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall war nicht bekannt. Die Unfallaufnahme sei noch im Gange, hieß es.