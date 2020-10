17-Jährige tot auf A8 entdeckt: Polizei fahndet nach Lkw

Siegsdorf (dpa/lby) – Eine 17-Jährige ist auf der Autobahn 8 im Landkreis Traunstein vermutlich angefahren und tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die junge Frau aus dem Landkreis von einem Lkw erfasst wurde, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Anrufer hatte die Behörde in der Nacht zum Sonntag auf eine leblose Person nahe der Anschlussstelle Siegsdorf-West in Richtung Österreich aufmerksam gemacht.

Warum die 17-Jährige zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war, war zunächst noch unklar. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter soll den Unfallhergang klären. Die Polizei fahndet nach einem Lastwagen, dessen Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge ohne anzuhalten weitergefahren sein soll. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.