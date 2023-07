17-Jährige stürzt bei Abiturfeier durch Kuppel und stirbt

Eine 17-Jährige ist bei einer Abiturfeier in Berlin durch eine Lichtkuppel aus Kunststoff gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht gegen 1.30 Uhr in einem großen Hotel an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln. Zwei Jugendliche kletterten demnach bei der Feier auf ein Dach des Hotels. Dabei kam es zu dem Sturz. Sanitäter brachten die 17-Jährige in ein Krankenhaus. Dort starb sie den Angaben zufolge an ihren Verletzungen.

Wie es genau zu dem Sturz kam, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Nach einem Bericht der Zeitung «B.Z.» stürzten die beiden Jugendlichen etwa acht Meter tief. Der zweite Jugendliche soll auf Müllbehälter gefallen sein, die seinen Sturz bremsten. Er soll demnach nicht gravierend verletzt worden sein. Das Hotel hat neben einigen Hundert Zimmern auch mehrere große Veranstaltungsräume. Wie die Jugendlichen auf das Dach gelangten, war zunächst nicht bekannt. An der Feier sollen laut dem Bericht etwa 500 Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums in Berlin-Pankow teilgenommen haben.