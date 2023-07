Schockanrufe oder dubiose Nachrichten per Mail und SMS – mit solchen Tricks probieren Betrüger immer wieder, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bei Klaus Schubert aus Naila haben Unbekannte jetzt aber mit einer anderen Masche zugeschlagen. Darauf will er jetzt aufmerksam machen und andere Menschen vor den Betrügern warnen.

Hacker haben das Passwort zu Klaus Schuberts Online-Banking-Account geknackt. Insgesamt haben sie 17.700 Euro an ein unbekanntes Konto in Belgien überwiesen. Das entsprechende Autorisierungsverfahren für die Überweisung haben die Betrüger auch gehackt. Passiert ist das ganze Anfang Juni. Seitdem hat Klaus Schubert darum gekämpft, sein Geld wiederzubekommen. Dazu hat er sogar einen Anwalt eingeschaltet. Die gute Nachricht: Die Postbank hat sich darum gekümmert, dass Klaus Schubert sein Geld gutgeschrieben bekommt. Außerdem sind jetzt Cyber-Crime Experten der Kripo Hof an dem Fall dran.