16. Sternwanderung: Wanderfreunde aus Hof, Plauen und Asch treffen sich am Theresienstein

Wanderfreunde aus Hof, Plauen und dem tschechischen Asch treffen sich alle zwei Jahre, um gemeinsam einige Kilometer durch die jeweiligen Regionen zu laufen. Die 16. Sternwanderung findet morgen (SO) in Hof statt. Die Teilnehmer treffen sich zunächst an der Gaststätte am Theresienstein. Nach einem Weißwurstfrühstück wird Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla um 11.30 Uhr die Wanderung offiziell eröffnen. Die teilnehmenden Wanderer können aus zwei unterschiedlichen Routen wählen. Es gibt eine Strecke mit ca. zehn und eine weitere mit 14 Kilometern. Ziel ist bei beiden Routen wieder der Theresienstein. Ihr müsst euch im Vorfeld nicht anmelden. Die Routen könnt ihr per QR-Code auf dem Smartphone abrufen, oder euch vor Ort eine gedruckte Version mitnehmen.