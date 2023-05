16. Plauener Nacht der Museen: Vorverkauf startet

Einmal Eintritt zahlen und mehr als 20 Museen, Galerien und andere Ausstellungsorte in Plauen besuchen. Das geht am 23. Juni bei der Nacht der Museen. Heute startet der Vorverkauf der Eintrittsbändchen. Die gibt’s für 7 Euro, unter anderem in der Tourist-Info Plauen und im Vogtlandmuseum. Die 16. Plauener Nacht der Museen startet am 23. Juni um 18 Uhr. Die Besucher erwarte, Ausstellungen, Musik, Vorträge und Führungen im Stadtgebiet.

Die Eintrittsbändchen gibt’s für 7 Euro im Vorverkauf (4 Euro ermäßigt) und am 23. Juni für 9 Euro an der Abendkasse.

Vorverkaufsstellen:

Plauen: Tourist-Information, Vogtlandmuseum, Freie Presse

Oelsnitz: Kultur- und Tourist-Information

Reichenbach: Tourist-Information

Auerbach: Photo Borst