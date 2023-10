16-jähriger unter Auto eingeklemmt: In Lebensgefahr

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist in Mittelfranken unter einem Auto eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 20 Jahre alte Autofahrerin den Rollerfahrer am Freitagabend beim Linksabbiegen in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) offenbar übersehen. Dieser kam demzufolge noch vor dem Zusammenstoß zu Fall und wurde dann von dem Auto erfasst.

Ersthelfer konnten den eingeklemmten Jugendlichen befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun mit Unterstützung eines Gutachters, wie es zu dem Unfall kommen konnte.