16-Jähriger mit Leichtkraftrad tödlich verunglückt

Schonungen (dpa/lby) – Ein 16-jähriger Schüler ist in Unterfranken bei einem Unfall mit seinem Leichtkraftrad tödlich verunglückt. Der Schüler kam nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch bei Schonungen (Landkreis Schweinfurt) nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dadurch geriet er ins Bankett und prallte dort gegen einen Leitpfosten. Durch den Aufprall wurde er anschließend in einen Graben geschleudert. Der Schüler kam in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb.