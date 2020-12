16-Jähriger klaut Mamas Wagen: Totalschaden

Schierling (dpa/lby) – Ein 16-Jähriger ohne Führerschein hat heimlich eine Spritztour mit dem Auto seiner Mutter gemacht und einen Totalschaden verursacht. Der Jugendliche sei in Schierling (Landkreis Regensburg) mit hoher Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen überschlug sich in der Luft, prallte gegen eine Mauer und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 16-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hatten sie während der Fahrt am Dienstagmorgen zudem ein Fahrzeug touchiert und Fahrerflucht begangen.