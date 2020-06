16-jährige ist bewusstlos: Freundinnen sind am U-See betrunken

Zwei Mädchen haben am Untreusee Alkohol getrunken. Die 15- und 16-jährigen haben dabei so viel getrunken, dass die Ältere der beiden bewusstlos geworden ist. Ihre Freundin hat daraufhin den Rettungsdienst verständigt. Dieser hat das Mädchen nicht ansprechbar vorgefunden und mit ins Klinikum gebracht. Ein Alkoholtest der zurückgelassenen 15-jährigen hat einen Wert von weit über einer Promille ergeben. Die Schwester der Jugendlichen hat sie dann abgeholt und nach Hause gebracht. Unterdessen ist unklar, wie die Mädchen an den Alkohol gekommen sind.