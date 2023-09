152 Jahre Hofer Wärschtlamo: Feier im Rathausinnenhof

Das Wahrzeichen der Stadt Hof feiert heute Geburtstag. Der Hofer Wärschtlamo wird 152 Jahre alt. Seit einigen Jahren feiert die Stadt das Jubiläum immer am 6. September. Auch heute gibt es ab 17 Uhr eine Veranstaltung im Rathausinnenhof, zu der alle Hoferinnen und Hofer eingeladen sind. Die Besucher erwarten Live-Musik, Bier und natürlich die „Jubiläumswärschtla“. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla wird außerdem wieder den Goldenen Hofer Wärschtlamo verleihen. Der Preis geht an Personen, die sich über Jahrzehnte um das Hofer Genusshandwerk verdient gemacht haben. Letztes Jahr ging der Preis an die Metzgerei Max.