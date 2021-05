150 Rinder verendet: Klöckner fordert Konsequenzen

Rothenburg ob der Tauber (dpa) – Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat entsetzt auf den Tod von etwa 150 Rindern in einem Mastbetrieb in Mittelfranken reagiert. «Ich bin fassungslos, dass so etwas passieren kann», teilte sie am Dienstag mit. «Der Vorgang muss umfassend aufgeklärt und hier ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen werden.»

Die Polizei ermittelt gegen den Landwirt im Umland von Rothenburg ob der Tauber wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Beamte hatten die toten Rinder nach einem anonymen Hinweis am Sonntag auf dem Hof entdeckt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Landwirt die Tiere über einen längeren Zeitraum nicht versorgt hat. 50 Rinder von dem Hof leben noch und sollen nun aufgepäppelt werden.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-729996/3