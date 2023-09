150 Jahre SPD in Hof: Festakt mit Klara Geywitz

150 Jahre ist es her, dass sich in Hof erstmals eine sozialdemokratische Partei gegründet hat. Dieses Jubiläum will der SPD-Kreisverband Hof Stadt am Nachmittag mit einem Festakt in der VHS Hofer Land feiern. Mit dabei ist auch Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Klara Geywitz. Sie wird auch die Festrede halten. Ebenfalls dabei ist die bayerische SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres. Im Rahmen des Festakts wird die langjährige Stadträtin Heidemarie Schwärzel die Max-Blumtritt-Medaille verliehen bekommen. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung der Hofer SPD.