150 Jahre Hofer Wärschtlamo: Saalestadt feiert Jubiläum mit vielen Aktionen

Er gehört zur Stadt Hof wie kein anderer und ist auf der Welt einzigartig: Der Hofer Wärtschlamo. Mit ihren Messingkesseln stehen sie in der Stadt, verkaufen ihre Würste/Wärscht und kommen auch gerne mal mit den Menschen ins Gespräch – und das schon seit 150 Jahren. Die Stadt will das in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen feiern. In Zusammenarbeit mit den lokalen Händlern und Handwerksbetrieben gibt es ab sofort neue Produkte rund um den Wärschtlamo in Hof zu kaufen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Das Museum Bayerisches Vogtland plant außerdem eine Sonderausstellung zum Jubiläum ab Mai. Dafür sucht es jetzt persönliche Erinnerungen, Geschichten, Fotos oder Gegenstände, die die Hofer mit dem Wärschtlamo verbinden. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf unserer Website.

Terminvereinbarung mit dem Museum Bayerisches Vogtland bis Mitte März per E-Mail an: magdalena.bayreuther@stadt-hof.de oder telefonisch unter 09281 815 2700.