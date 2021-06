Ein berühmter Hofer feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag: Der Hofer Wärschtlamo. Die Stadt Hof hat dafür das ganze Jahr verschiedene Aktionen geplant, um das auch in der Stadt sichtbar zu machen. Ein weiteres Geschenk hat es jetzt für die Wärschtlamo-Skulptur am Sonnenplatz gegeben. Die ziert ab sofort ein bunter Rosenbogen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Der Bogen soll auch die Einkaufs- und Flaniermeile attraktiver gestalten. Dafür hat die Stadt ja noch weitere Maßnahmen angekündigt.