150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Selb: Offizieller Festakt im Rosenthal-Theater

150 Jahre – so lange ist die Freiwillige Feuerwehr in Selb schon im Einsatz. Ihr Jubiläum hat sie bereits im Mai mit einem großen Fest in der Werner-Schürer-Wache in Selb gefeiert. Allein in diesem Jahr war die Freiwillige Feuerwehr Selb bei vielen großen Einsätzen gefordert. Kommandant und Stadtbrandinspektor Mario Hoffmann:

Von größeren Waldbränden ist die Region um Selb in diesem Sommer aber verschont geblieben, so Hoffmann. Am Abend findet das Jubiläumsjahr mit einem offiziellen Festakt im Rosenthal-Theater seinen Abschluss.

(Archivbild aus dem Sommer)