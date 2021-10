150 Einsatzkräfte und Panzer: Terrorübung in Oberfrankenkaserne in Hof

Das World Trade Center in New York, oder die Anschläge in Paris vor sechs Jahren, bei denen 130 Menschen getötet wurden… Das sind Beispiele für Terroranschläge in den vergangenen Jahren. Eines Tages könnte es auch Bayern treffen, und dann wollen Bundeswehr und Polizei darauf vorbereitet sein. Was im Ernstfall zu tun ist, üben 150 Einsatzkräfte heute in der Oberfrankenkaserne in Hof. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat vor Ort ein positives Zwischenfazit gezogen.

Bei der heutigen Übung geht es darum, dass die Einsatzkräfte auch in Gefahrensituationen Fahrzeuge und Personen kontrollieren können. Auch Panzer und schweres Geschütz kommen dabei zum Einsatz.