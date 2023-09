150.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Oberfranken

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Oberfranken ist ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar und wird derzeit ermittelt, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Samstag sei das Feuer in Coburg gegen Mitternacht gemeldet worden. Als Einsatzkräfte eintrafen, habe das Haus bereits in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbständig verlassen und blieben unverletzt.