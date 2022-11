15 Millionen Euro: Förderbescheid für Plauener Elsterbrücke

Für rund 15 Millionen Euro soll die Elsterbrücke in Plauen saniert werden. Die Brücke über die Weiße Elster ist schon lange marode – durch eindringendes Wasser droht unter anderem der Spannstahl im Beton wegzurosten. Ab 2023 soll nun aber mit der Sanierung begonnen werden. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Freistaat Sachsen. Den Förderbescheid bekommt Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner in diesen Minuten (09 Uhr 15) im Sächsischen Wirtschaftsministerium überreicht. Damit die Stadt Plauen ihren Anteil stemmen kann, will Steffen Zenner für zwei Jahre die Straßenausbaubeiträge ansparen.

Über Jahre hatte sich die Stadt Plauen einen Kampf mit dem Freistaat Sachsen um die Kostenübernahme geliefert.