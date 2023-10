Ein 26-Jähriger ist beim Baumfällen in Söchtenau (Landkreis Rosenheim) von einem 15 Meter langen Baum getroffen und schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Kollege habe abseits von dem Mann gearbeitet und die Schreie des Verletzten gehört, berichtete die Polizei am Sonntag. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Der 26-Jährige wurde nach einer Erstversorgung am Samstag mit einer Unterschenkelfraktur in ein Krankenhaus gebracht.