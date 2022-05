15 Jahre Goldsteig in Marktredwitz: Anmeldung für Wanderung endet

Der Goldsteig ist einer der schönsten Wanderwege Deutschlands und führt von Marktredwitz bis Passau. Das 15. Jubiläum des Goldsteigs will die Stadt Marktredwitz mit einem Aktionstag am 4. Juni feiern. An diesem Tag wird die Stadt auch das neue Eingangsportal an der Drei-Bögen-Brücke im Auenpark einweihen. Die Besucher erwartet am Samstag in einer Woche außerdem ein Biergarten. Wer es aktiver mag, der kann auch an der geführten Jubiläumswanderung zum Rawetzer Haus teilnehmen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müsst ihr euch für die Wanderung anmelden. Das geht nur noch heute in der Tourist-Info, entweder per Telefon (09231/501 235) oder per E-Mail (touristinfo@marktredwitz.de).