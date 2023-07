15 Jahre alter Motorradfahrer in Mittelfranken gestorben

In Mittelfranken ist ein Jugendlicher mit seinem Motorrad gestürzt und gestorben. Eine Passantin habe den leblosen 15-Jährigen und sein Fahrzeug am Sonntagmorgen in Gnotzheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gefunden, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Jugendliche in der Nacht in einer Kurve offenbar die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und gestürzt sein.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Jugendliche besaß keinen Führerschein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Leichtkraftrad – ein kleines Motorrad mit einer Leistung von maximal 15 PS.