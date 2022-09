15-Jährige aus Weißenstadt vermisst: Polizeiinspektion Hof nimmt Hinweise entgegen

Seit Mittwoch wird die 15-jährige Nourhan Zahweh aus Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel vermisst. Zuletzt hat sie sich im Sana Klinikum in Hof aufgehalten, das sie am Mittwochvormittag noch vor ihrem Entlassungstermin verlassen hat. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken könnte die 15-Jährige mit dem Zug in Richtung Nürnberg unterwegs sein. Nourhan ist etwa einen Meter 70 groß, hat blau-grüne Augen und dunkle Haare, die sie zu einem Dutt gebunden hatte. Zuletzt hatte sie eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine dunkelrote Jacke sowie weiße Sneaker getragen. Wer die Jugendliche seit Mittwoch gesehen hat oder sonstige Hinweise abgeben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Hof (09281 704 0) melden.