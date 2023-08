145 Millionen Euro teure Hubschrauber für Bayerns Polizei

Ein vor Antritt der Untersuchungshaft entkommener Mann ist nach elf Tagen auf der Flucht in Schwaben festgenommen worden. Ermittler (…)

Untersuchungshäftling entwischt Polizei nach Gerichtstermin

In Memmingen ist ein Untersuchungshäftling der Polizei entkommen. Der 26-Jährige war am Donnerstag am Amtsgericht einer (…)