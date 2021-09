Würzburg (dpa/lby) – In Würzburg haben Unbekannte 14 Außenbordmotoren aus einem Bootshandel gestohlen. Die Eingangstür des Betriebs war aufgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. So verschafften sich die Täter in der Nacht zum Freitag Zutritt in den Innenraum der Firma. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Für den Abtransport der Motoren müssen die Unbekannten den Angaben zufolge mindestens ein Fahrzeug genutzt haben.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-175316/2