14-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt

Neu-Ulm (dpa/lby) – Ein 14-Jähriger hat in Neu-Ulm einen Gleichaltrigen mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Junge kam nach der Tat am vergangenen Donnerstag mit Verletzungen an Armen und Beinen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Grund für den Streit war nach ersten Erkenntnissen, dass das Opfer Kontakt zur Schwester des mutmaßlichen Täters hatte und dieser das nicht wollte. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.